Transferts - PSG : La vérité éclate sur l’impact de Mbappé pour le mercato de Neymar

Publié le 30 juin 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG va chercher à se séparer de Neymar. Dans la capitale, le Brésilien ne serait plus en odeur de sainteté et cette volonté pourrait d’ailleurs être partagée par Kylian Mbappé, le nouveau patron à Paris. Toutefois, face à ces différents échos concernant un malaise entre les deux coéquipiers, des précisions importantes ont été apportées.

Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar pourrait bien quitter le PSG cet été. Telle serait en tout cas la volonté des dirigeants parisiens du côté de Doha. Et cela pourrait être également validé par Kylian Mbappé. En effet, dernièrement, El Pais assurait que le Français n’était pas opposé à un transfert de Neymar lors de ce marché des transferts.

Aucun problème entre Neymar et Mbappé

Kylian Mbappé sera-t-il alors le bourreau de Neymar sur ce mercato estival ? UOL a tenté d’en savoir plus. Et ce jeudi, des sources proches des joueurs du PSG ont assuré qu’il n’y avait aucun problème de relation entre Neymar et Kylian Mbappé.

Un départ réclamé par Mbappé ? « Impossible »