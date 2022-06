Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar veut revenir, le FC Barcelone a tranché

Publié le 30 juin 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, le PSG souhaiterait notamment se séparer de Neymar. Mais encore faut-il trouver preneur pour le Brésilien. De son côté, le numéro 10 parisien ne penserait seulement qu’à un retour au FC Barcelone. Quid maintenant de la position des Blaugrana à propos de leur ancien joueur ? Réponse.

Malgré un contrat qui va bientôt le lier au PSG jusqu’en 2027, Neymar serait aujourd’hui invité à s’en aller par le club de la capitale. Plus en odeur de sainteté, le Brésilien devrait donc se trouver un point de chute en vue de la saison et il y a déjà de nombreuses rumeurs concernant le possible futur club de Neymar.

Neymar n’a d’yeux que pour le FC Barcelone

Pour Neymar, il n’y aurait toutefois qu’une seule solution viable pour quitter le PSG : le FC Barcelone. Pour TV3 , Lluis Canut a en effet assuré que le numéro 10 parisien ne fera ses valises qu’à condition de retourner chez les Blaugrana pour intégrer l’effectif de Xavi.

🔥Lluís Canut "El BARÇA Descarta la possibilitat de fitxar NEYMAR"#onzee3 ▶ https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/bmotDfZtHT — Onze (@OnzeTv3) June 29, 2022

L’intérêt n’est pas réciproque au Barça

Mais pour Neymar, ce retour au FC Barcelone pourrait déjà être à oublier. En effet, comme l’a développé le journaliste espagnol, le Barça aurait d’ores et déjà écarté la possibilité de faire revenir le Brésilien. A Barcelone, on ne serait pas intéressé par Neymar, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi sportives.