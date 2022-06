Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé met la pression pour son avenir

Publié le 30 juin 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

Ce jeudi, le contrat d’Ousmane Dembélé expire avec le FC Barcelone. Dans quelques heures, l’international tricolore sera un agent libre et il n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Les positions des deux parties seraient d’ailleurs encore trop éloignées pour envisage une prolongation cet été. Et cela ne semble pas vouloir s’arranger alors que le PSG et d’autres clubs seraient attentifs à la situation.

La situation d’Ousmane Dembélé n’a pas l’air de vouloir s’arranger. Dans quelques heures, l’international tricolore sera un agent libre s’il ne prolonge pas avec le FC Barcelone ce jeudi. Son contrat va expirer très prochainement et cela ne manque pas d’attirer quelques prétendants comme le PSG, qui pourrait réactiver la piste en cas de départ de Neymar cet été. De son côté, le FC Barcelone n’a visiblement pas encore renoncé à prolonger Ousmane Dembélé cet été. Xavi aimerait conserver l’ailier de 25 ans pour la saison prochaine. Cependant, les positions des deux parties n’ont pas l’air de vouloir se rapprocher pour une éventuelle prolongation. Et le clan Dembélé semble commencer à mettre la pression au FC Barcelone pour son avenir.

Transferts - PSG : Ousmane Dembélé n’a pas fini son numéro sur le mercato https://t.co/la4iYGApNu pic.twitter.com/MivVKOkX8B — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 29, 2022

Ousmane Dembélé proposé en Premier League

En effet, l’entourage d’Ousmane Dembélé aurait proposé les services du joueur à plusieurs clubs importants en Premier League d’après les informations de la Cadena SER . Par la même occasion, le clan de l’ailier de 25 ans aurait fait comprendre au FC Barcelone qu’il aurait de nombreuses offres sur la table - certaines étant plus élevées que celle des Blaugrana - et que si le club culé ne revoit pas sa proposition à la hausse, Ousmane Dembélé optera pour une autre destination cet été. Mais le Barça resterait tout de même assez confiant.

Barcelone joue la montre pour sa prolongation

Comme le rapporte Mundo Deportivo , le FC Barcelone attendrait encore et affirmerait que la décision ne dépend maintenant que de l’international tricolore. Toutefois, la direction barcelonaise resterait optimiste et penserait qu’Ousmane Dembélé finira par accepter de prolonger en Catalogne cet été. Cependant, les choses n’auraient pas vraiment l’air d’aller dans ce sens pour le moment.

Des positions inchangées entre le Barça et Dembélé

En effet, le FC Barcelone n’entendrait pas bouger de ses positions et ne compterait donc pas revaloriser son offre pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. Mais de son côté, le champion du monde 2018 serait toujours ferme sur ses exigences et ne voudrait pas les revoir à la baisse pour envisager une prolongation. Si les choses restent en l’état actuel des choses, Ousmane Dembélé sera un agent libre dans les prochaines heures. Néanmoins, l’international tricolore ne manquerait pas de prétendants pour son avenir. De son côté, le PSG devrait rester attentif à l’évolution de la situation du joueur. Affaire à suivre...