Transferts - PSG : Pour remplacer Neymar, Campos prépare un énorme coup sur le mercato

Publié le 29 juin 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG prépare un énorme coup de balai dans son effectif qui pourrait même concerner Neymar. Un départ du Brésilien serait espéré par sa direction, mais son transfert sera très difficile à concrétiser puisque les portes de sortie sont rares sur le mercato. Néanmoins, le PSG anticipe son éventuel départ et a déjà une idée pour le remplacer : Ousmane Dembélé

Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi lâchait un sacré coup de pression à Neymar : « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles ». Et visiblement, le PSG cherche bien à se séparer du Brésilien en coulisses.

Un transfert de Neymar est difficile

En effet, le journaliste de TNT Sports , Marcelo Bechler, bien que le PSG n'ait rien communiqué de manière officielle à Neymar, le club de la capitale songe bien à se séparer de son numéro 10 en cas de belle offre. Encore faut-elle qu'elle arrive, ce qui semble compliqué compte tenu du salaire du Brésilien qui touche environ 30M€ par an dans un contrat qui court jusqu'en 2027.

Si Neymar part, le PSG pourrait relancer Dembélé

Mais cela n'empêche pas le PSG de se préparer à un départ de Neymar. Et toujours d'après Marcelo Bechler, le club de la capitale pourrait bien relancer la piste menant à Ousmane Dembélé. Cette piste s'était refroidie avec le départ de Leonardo et l'arrivée de Luis Campos. Mais l'international français n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone alors que son contrat s'achève le 30 juin. Et un éventuel transfert de Neymar pourrait tout changer.