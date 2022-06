Mercato : Ciblé par Campos, Lewandowski annonce la couleur au PSG

Foot - Mercato

Souhaitant redessiner les contours du futur effectif de Christophe Galtier au PSG, Luis Campos songerait à Robert Lewandowski pour redonner de l’élan à l’attaque du Paris Saint-Germain. Cependant, le FC Barcelone aurait toujours la préférence de Robert Lewandowski et aurait formulé une nouvelle offre de transfert au Bayern Munich.

Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semble être sur la même longueur d’onde que le Qatar concernant le dossier Robert Lewandowski. Le10sport.com vous révélait en août dernier qu’en cas de transfert de Kylian Mbappé, le PSG voyait en Lewandowski le successeur adéquat dans l’immédiat. Et depuis sa prise de fonctions, Luis Campos en pincerait pour Lewandowski au point d’imaginer déjà un 3-5-2 dans lequel le Polonais serait aligné aux côtés de Kylian Mbappé et avec Lionel Messi en soutien à la pointe de l’attaque du PSG selon Foot Mercato.

Pour autant, l’avenir de Robert Lewandowski semblerait s’écrire ailleurs qu’au PSG. Le FC Barcelone pousserait depuis quelque temps en coulisse afin de convaincre le Bayern Munich de céder son serial buteur, sous contrat jusqu’en juin 2023. Selon le journaliste Tomasz Wlodarczyk, le Barça avait prévu dans la journée de mercredi, d’envoyer une offre de 40M€ nets avec des bonus permettant d’arriver à la somme de 50M€. Une information confirmée par Fabrizio Romano ces dernières heures.

Robert Lewandowski has received communication from Barcelona of their new proposal to Bayern: €40m guaranteed plus add-ons. 🚨🇵🇱 #FCB Lewandowski has confirmed his intention to wait again for Barça, also thanks to the relationships between his agent and Laporta.