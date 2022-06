Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Paris prend une grosse claque sur le mercato

Publié le 30 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a longtemps espéré pouvoir conserver Xavi Simons et qu’une prolongation de contrat suivie d’un prêt au PSV Eindhoven semblait même quasiment actée, le jeune milieu de terrain a finalement rejoint le club néerlandais libre sur le marché des transferts. Forcément une énorme déception pour le PSG.

La nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre pour le mercato du PSG mardi soir : Xavi SImons (19 ans) a quitté le club de la capitale pour s’engager libre avec le PSV Eindhoven alors que tout semblait pourtant réglé pour qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Luis Campos avait même prévu de l’envoyer en prêt dans la foulée au PSV, mais rien ne s’est passé comme prévu dans ce dossier.

« Nous sommes convaincus de ce choix »

Via un post sur son compte Twitter, Xavi Simons a justifié ce choix de carrière et ce transfert libre au PSV Eindhoven : « Je suis ravi de signer pour le PSV. Je suis prêt pour ce nouveau challenge. L’union fait la force ! Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste », a indiqué l’ancien milieu de terrain du PSG, qui était considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du club de la capitale.

« L’entraîneur m’a beaucoup parlé »

Xavi Simons poursuit sur ce choix de carrière, qui devrait lui offrir davantage de temps de jeu qu’au PSG : « J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves ». Mais le PSG a encore une chance de revoir Xavi Simons dans ses rangs…

Le PSG dispose d’une clause de rachat

En effet, comme l’a révélé RMC, une surprenante clause de rachat à hauteur de 4M€ serait à disposition du PSG pour les années à venir s’il souhaite rapatrier Xavi Simons au Parc des Princes, et ce malgré le fait que ce dernier ait décidé de partir libre et en fin de contrat sur le mercato. Mais il n’empêche que le PSG a pris une claque avec ce nouveau départ de l’un de ses grands espoirs…