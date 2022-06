Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum a joué un sale tour à Campos

Publié le 29 juin 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Contre toute attente, Xavi Simons a quitté définitivement le PSG ces dernières heures. Et pourtant, le jeune milieu de terrain néerlandais devait prolonger à Paris et être prêté dans la foulée au PSV Eindhoven. S'il a bien rejoint le club d'Eredivisie, Xavi Simons a toutefois signé un contrat jusqu'en 2027 et ne part donc pas en prêt.

Mardi soir, les supporters du PSG ont découvert avec surprise le message de Xavi Simons sur les réseaux sociaux. « Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant envers les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans : du fond du cœur, MERCI je vous aime !! », a lancé le jeune milieu de terrain néerlandais dont le contrat prend fin le 30 juin. Bien que son départ était attendu, Xavi Simons devait initialement prolongé son contrat au PSG avant d'être prêté dans la foulée au PSV Eindhoven. Mais dans la soirée de mardi, le club d'Eredivisie a finalement confirmé qu'il s'agissait bien d'une signature ferme. Libre de tout contrat, l'ancien joueur de La Masia au FC Barcelone s'est engagé jusqu'en 2027.

Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le @PSG_inside sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime!! ❤️💙 pic.twitter.com/QjBRm3Yrix — Xavi Simons (@xavisimons) June 28, 2022

Wijnaldum a conseillé Xavi Simons pour son avenir

Et afin de faire son choix, Xavi Simons a notamment été conseillé par Georginio Wijnaldum. Le joueur recruté par le PSG l'été dernier a effectivement évolué du côté du PSV Eindhoven entre 2011 et 2015 avant de rejoindre la Premier League à Newcastle. « Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui », explique Xavi Simons sur le site officiel du PSV Eindhoven.

Xavi Simons justifie son départ du PSG

Par conséquent, le jeune milieu de terrain néerlandais ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le PSV Eindhoven : « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves ».

Le PSG garde la main pour un transfert