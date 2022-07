Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un énorme mensonge dans le feuilleton Renato Sanches ?

Publié le 2 juillet 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Une partie de poker menteur semble être d’actualité en public en ce qui concerne le transfert de Renato Sanches au PSG. Bien que la presse et le10sport.com vous affirment qu’un intérêt et des contacts existent pour le milieu portugais, le président du LOSC nie en bloc. Mais pour Daniel Riolo, cela fait partie d’une stratégie financière.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 18 juin dernier, Luis Campos avait d’ores et déjà lancé l’opération Renato Sanches alors qu’on vous dévoilait en parallèle que le transfert de Vitinha pour 40M€ était bouclé. Cependant, et bien que la tendance ait été confirmée pour une offre de transfert formulée à destination du LOSC par le PSG, le club lillois a décidé de calmer son monde.

Olivier Létang nie des discussions avec le PSG pour le transfert de Renato Sanches

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur du LOSC dans la journée de jeudi, Olivier Létang a jeté un énorme froid sur les rumeurs d’un transfert au PSG pour Renato Sanches. Le président du LOSC a fait passer le message suivant. « Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG ».

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour le transfert de Renato Sanches https://t.co/DiGGaxDpfp pic.twitter.com/ADMQZw4xcl — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

« Les contacts existent pour Renato Sanches »