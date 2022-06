Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Vitinha et Renato Sanches, un troisième transfert est en préparation

Publié le 30 juin 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Luis Campos est en plein travail en ce mercato estival, puisque comme nous vous avons révélé sur le10sport.com il a déjà bouclé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Le Portugais pourrait être suivi par son compatriote Renato Sanches, mais également par Gianluca Scamacca, qui semble être l’une des grandes priorités du nouveau boss du recrutement du PSG.

Arrivé au Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Luis Campos ne manque pas d’idées. Celui qui est considéré comme le remplaçant de Leonardo travaille sur d’innombrables pistes, dont une a déjà été bouclée. Sur le10sport.com nous vous avons expliqué que Vitinha va rejoindre le PSG pour 40M€ et sera donc la première recrue de l’ère Campos. Plusieurs médias ont confirmé nos informations et ont parlé ces dernières heures de la présence du milieu portugais à Paris, pour passer ses visites médicales.

Renato Sanches et Vitinha sont à Paris

Il n’est pas le seul à avoir été aperçu à Paris ! Joueur de Christophe Galtier au LOSC, où il a été recruté par Luis Campos en 2019, Renato Sanches serait également dans la capitale et est une cible claire du PSG. Selon nos informations une offre de 10M€ a été formulée au LOSC, mais le président Olivier Létang a déclaré ce jeudi : « Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres ».

Pour Scamacca, c’est bouillant