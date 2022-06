Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet entre Galtier et Campos ?

Publié le 30 juin 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il va prendre la place de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Christophe Galtier aurait rencontré Luis Campos au camp des Loges ce jeudi matin. L'occasion d'évoquer avec le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi la reprise de ce lundi avec les joueurs parisiens, ainsi que le mercato estival.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Avec l'aide de son conseiller historique, Alain Migliaccio, les hautes sphères parisiennes ont tenté de convaincre le technicien français de prendre la succession de Mauricio Pochettino, sans succès. Alors que Zinedine Zidane n'est pas prêt à entrainer le PSG la saison prochaine, la direction rouge et bleu s'est tournée vers Christophe Galtier, qui ne serait plus qu'un un pas de signer à Paris.

Le transfert de Galtier officialisé vendredi ou samedi ?

Selon les informations de L'Equipe , Christophe Galtier se serait rendu au Camp des Loges ce jeudi matin. A en croire le média français, l'ex-entraineur de l'OGC Nice était au centre d'entrainement du PSG pour visiter les installations de son futur club.

Une réunion au sommet entre Galtier et Campos ce jeudi

D'ailleurs, la signature de Christophe Galtier au PSG serait imminente. En effet, comme indiqué par L'Equipe , le coach français serait assuré de diriger le premier entrainement du club parisien à la reprise ce lundi. Et il devrait parapher son bail de deux saisons avec le PSG dans les prochaines heures. Des informations confirmées par Le Parisien , qui précise que le transfert de Christophe Galtier devrait être officialisé ce vendredi ou samedi au plus tard.

Galtier et Campos aurait parlé de la reprise et du mercato