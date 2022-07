Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe sur le transfert de Xavi Simons

Foot - Mercato - PSG

La nouvelle est donc tombée ce mercredi, Xavi Simons a quitté définitivement le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Toutefois, il semblerait que les champions de France disposent d’une clause de rachat pour le Néerlandais. Ainsi, l’été prochain, Xavi Simons pourrait revenir moyennant 4M€. Mais du côté des Pays-Bas, on n’a pas la même version à ce sujet.

Initialement, il était prévu de Xavi Simons prolonge avec le PSG et s’engage ensuite avec le PSV Eindhoven sous la forme d’un prêt. Finalement, au terme d’un énorme rebondissement, le Néerlandais a quitté définitivement le club de la capitale. Pour autant, l’histoire entre le PSG et Xavi Simons pourrait ne pas être totalement terminée…

Delighted to sign for @PSV. Ready for the new challenge. Eendracht maakt macht! 🔴⚪ pic.twitter.com/McEqm3XXRr