Mercato - PSG : La raison du départ de Xavi Simons dévoilée

Publié le 30 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

A la surprise générale, Xavi Simons a donc quitté définitivement le PSG. Pas de prolongation donc pour le Néerlandais qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec le PSV Eindhoven. Xavi Simons entame ainsi un nouveau chapitre très important de sa carrière et il a d’ailleurs livré un indice énorme sur les raisons de son choix de s’en aller du PSG.

Concernant Xavi Simons, dernièrement, l’idée était ainsi que l’ancien du FC Barcelone prolonge au PSG puis qu’il soit prêté au PSV Eindhoven. Il n’y aura finalement pas de prolongation, ni de prêt puisque Xavi Simons s’est finalement engagé avec le club néerlandais jusqu’en 2027.

Delighted to sign for @PSV. Ready for the new challenge. Eendracht maakt macht! 🔴⚪ pic.twitter.com/McEqm3XXRr — Xavi Simons (@xavisimons) June 28, 2022

« Je dois commencer à avoir du temps de jeu »

Grande surprise donc pour Xavi Simons. Fini ainsi le PSG et place au PSV Eindhoven. Un choix notamment motivé par la quête du temps de jeu qu’il n’avait pas du côté des champions de France. En effet, pour ses premiers mots aux Pays-Bas, Xavi Simons a été très clair à ce sujet, lâchant : « Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici ».

Partir pour mieux revenir ?

Au PSV Eindhoven, Xavi Simons va donc avoir le temps de jeu qu’il n’a pas eu au PSG. Et cela pourrait lui permettre de revenir plus fort au Parc des Princes. En effet, le PSG disposerait d’une option de rachat. Pour 4M€, le retour de Xavi Simons pourrait être acté l’été prochain. A suivre…