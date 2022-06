Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos peut frapper fort sur le marché grâce à Paredes

Publié le 30 juin 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

À la tête de la section sportive du PSG aux côtés d’Antero Henrique, Luis Campos semblerait reprendre en main un dossier ouvert par Leonardo, à savoir le rapatriement de Moise Kean. Et pour ce faire, le conseiller football du Paris Saint-Germain pourrait compter sur l’aide de Leandro Paredes, très apprécié du côté de la Juventus.

Le 10 juin dernier, le PSG a officialisé la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football du Paris Saint-Germain. Le même jour, le mercato estival ouvrait ses portes. Et depuis, Campos n’a pas chômé en coulisse. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 18 juin dernier, le transfert de Vitinha pour l’indemnité de 40M€ a été convenu avec le FC Porto et une offre de 10M€ a été transmise au LOSC pour Renato Sanches qui souhaite débarquer à Paris, toujours selon les informations du 10sport.com.

En plus de Sanches, Scamacca et Skriniar, Campos avancerait ses pions pour Kean

En outre, comme Le Parisien l’a confié dans la journée de mardi, un accord contractuel aurait été trouvé avec les représentants de Milan Skriniar et l’agent de Gianluca Scamacca. Il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec l’Inter et Sassuolo au niveau des indemnités de transfert. Mais Luis Campos ne s’arrêterait pas là et caresserait le désir de tenter sa chance pour rapatrier Moise Kean, passé au PSG sous la forme d’un prêt lors de la saison 2020/2021.

La Juve préparerait un échange de joueurs entre Moise Kean et Leandro Paredes