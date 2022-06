Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur l’avenir de cette piste

Publié le 30 juin 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

En vue de la saison prochaine, le PSG a prévu de se renforcer dans le secteur défensif. Le club de la capitale scruterait donc le marché des transferts à la recherche de quelques recrues potentielles. Et ces derniers jours, Luis Campos aurait relancé un dossier de Leonardo avec Bremer. De son côté, le joueur aurait une ambition claire pour son avenir et son transfert pourrait rapidement devenir une bonne affaire.

Cet été, le PSG aurait plusieurs chantiers à gérer afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Le secteur défensif serait concerné par le recrutement prévu par Luis Campos lors de ce mercato estival. Ce dernier s'est d’ailleurs mis rapidement au travail en jetant son dévolu sur Milan Skriniar comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Toutefois, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le Portugais scruterait toujours le marché des transferts. À en croire CalcioMercato.it , il aurait d'ailleurs relancé la piste Bremer, déjà activée par Leonardo il y a plusieurs semaines. Auteur d’une saison convaincante avec le Torino, le Brésilien s’est fait remarquer sur la scène européenne. Alors que rien n’est encore décidé pour son avenir et que son contrat court encore jusqu’en juin 2024, le défenseur de 25 ans a visiblement une ambition claire concernant sa prochaine destination.

Mercato - PSG : Luis Campos relance une piste de Leonardo https://t.co/6uQRsNN8Qw pic.twitter.com/NBbdrETuZj — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

« La seule chose fondamentale est de jouer la prochaine Ligue des Champions »

« Où vais-je jouer la saison prochaine ? J'en parle avec mon agent et pour le moment il n'y a rien de défini. Nous sommes en train de parler. Je ne sais pas si je vais rester en Italie ou partir à l'étranger. La seule chose fondamentale est de jouer la prochaine Ligue des Champions et c'est important pour continuer à grandir. Tout sera défini dans les prochains jours, dans les prochaines semaines » a confié le défenseur central du Torino au micro de Flow Sport Club , émission brésilienne animée par Zé Roberto. Cependant, le PSG va devoir faire face à la concurrence - notamment d’un cador de Serie A - sur ce dossier.

Réunion prévue entre l’Inter et le Torino

De son côté, Tuttosport révèle qu’une réunion aurait été prévue ce jeudi entre l’Inter et le Torino pour discuter d’un éventuel transfert pour Bremer cet été. Le club turinois réclamerait 50M€ pour libérer son joueur. Mais le dixième de la dernière saison de Serie A pourrait voir le prix grandement diminuer au fil des mois.

Le PSG guette une opération bonne opération pour le transfert de Bremer

En effet, le montant de la transaction pour Bremer pourrait subitement passer à 25M€ si aucun accord n’est trouvé entre l’Inter et le Torino autour d’un transfert à 50M€ cet été. Et s’il n’y pas de terrain d’entente non plus sur ce prix, le défenseur de 25 ans pourrait partir pour 15M€ en janvier prochain. Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir pour recruter Bremer lors de ce mercato estival. En attendant un peu, le club de la capitale pourrait possiblement faire une bonne affaire. À suivre...