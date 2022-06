Mercato - PSG : Luis Campos relance une piste de Leonardo

Foot - Mercato - PSG

Afin de densifier la défense du PSG, Luis Campos étudie plusieurs profils. Ciblé par Leonardo à l’époque, Bremer, le joueur du Torino, intéresserait toujours le club de la capitale. Annoncé proche de l’Inter Milan, le Brésilien pourrait finalement tourner le dos aux Nerazzurri.

Luis Campos planche déjà sur le mercato estival du PSG. Après une saison globalement difficile, le club de la capitale a prévu de renouveler une bonne partie de son effectif et cela commence par la défense. Miné par les blessures, Sergio Ramos est très loin d’avoir eu le rendement espéré. Pour étoffer l’effectif du PSG, Luis Campos s’intéresserait à Milan Skriniar, le défenseur central de l’Inter. Mais le Slovaque ne sera peut-être pas le seul joueur de Serie A à poser ses valises dans la ville lumière.

In 2020/21, Cristian Romero made more interceptions (96) than any other player in Serie A and was named the Best Defender in the division.In 2021/22, Bremer made more interceptions (105) than any other player in Serie A and was named the Best Defender in the division.🇦🇷 🤝 🇧🇷 pic.twitter.com/tU2ngNH6iz