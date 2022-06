Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Milik, le FC Nantes s’attaque à un autre joueur de l’OM

Publié le 30 juin 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Dans son opération dégraissage, l’OM pourrait bien être aidé par le FC Nantes. Alors que le club de Waldemar Kita a déjà confirmé son intérêt pour Arkadiusz Milik, un autre joueur de Jorge Sampaoli serait maintenant ciblé : Luis Henrique. Un intérêt d’ailleurs réciproque alors que le Brésilien est désormais indésirable à l’OM.

Pour l’OM, le pari Luis Henrique n’a donc pas porté ses fruits. Alors que le club phocéen nouait de grandes espérances en allant chercher le Brésilien à Botafogo, il a finalement enchainé les déceptions. D’ailleurs, lors de ce mercato estival, Luis Henrique est annoncé partant. S’il a surtout été question d’un départ au Torino, d’autres clubs seraient dans le coup.

Le FC Nantes dans la course pour Luis Henrique

Ainsi, selon les dernières informations de Globo Esporte , le Torino aurait de la concurrence pour Luis Henrique. Le joueur de l’OM serait en effet aussi sur les tablettes du PSV Eindhoven, ainsi que du FC Nantes, déjà intéressé par Arkadiusz Milik.

MERCATO @20minutesnantes confirme les infos des médias brésiliens. Le #FCNantes en négos pour acheter l'ailier brésilien Luis Henrique sous contrat jusqu'en 2025 à l'#OM Dossier compliqué. Clubs italiens notamment sur lui. Grosse concurrence de Torino! pic.twitter.com/rye1rcVfT8 — David Phelippeau (@dphelippeau) June 30, 2022

Luis Henrique veut rejoindre l’effectif de Kombouaré

Avec le possible départ de Moises Simon, le FC Nantes pourrait donc pallier cette perte avec Luis Henrique. Et le joueur de l’OM ferait d’un départ vers les Canaris sa priorité. En effet, il veut continuer à jouer en France, cela pourrait donc être le cas au sein de l’effectif d’Antoine Kombouaré. L’opération aurait alors débuté en coulisses et ça négocierait entre Nantes et le clan Luis Henrique.