Mercato - PSG : Neymar, transfert... Premier gros désaccord entre Galtier et Campos

Publié le 30 juin 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Arrivé à Paris ce jeudi, Christophe Galtier devrait prochainement signer son contrat avec le PSG et mettre en place ses idées en place. Le technicien penserait notamment intégrer Neymar au sein d'un dispositif en 3-5-2 la saison prochaine. Problème, Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club, envisagerait de vendre la star brésilienne cet été.

Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar. Comme en 2019, le joueur est annoncé sur le départ. A la seule différence que cette fois-ci, c'est bien le club qui souhaite mettre fin à son aventure parisienne. Car depuis depuis plusieurs mois, le Brésilien est épanoui dans la capitale et ne souhaiterait aucunement quitter le PSG, surtout à quelques mois de la prochaine Coupe du monde, l'un de ses derniers objectifs. Agé de 30 ans, Neymar aurait été sollicité par plusieurs équipes anglaises selon Goal, mais voudrait prendre son temps avant de prendre une décision. D'autant que Christophe Galtier semble vouloir compter sur lui pour la saison prochaine.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le PSG n'officialise l'arrivée de Christophe Galtier à la place de Mauricio Pochettino. Le technicien a été aperçu dans la capitale et pourrait signer son contrat dans les prochaines heures. Arrivé en provenance de Nice, Galtier arrive avec ses idées. L'une de ses premières décisions pourrait être de mettre en place un 3-5-2, avec un Lionel Messi au cœur du jeu et un Neymar à ses côtés. Comme annoncé par CNews , le coach semble vouloir compter sur le Brésilien, ce qui ne serait pas le cas de Luis Campos.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aimerait se séparer de Neymar cet été. Selon Foot Mercato , le responsable portugais chercherait désespérément une solution pour ce mercato estival. Selon Goal , le club parisien pourrait accepter de le laisser filer en prêt afin de faciliter son départ, à condition que l'équipe acheteuse accepter de prendre en charge l'intégralité de son salaire. Ce qui n'est pas gagné.

