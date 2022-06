Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce fracassante pour le transfert de Neymar ? La réponse du PSG

Publié le 30 juin 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

En ce marché des transferts, l’avenir de Neymar est au coeur de toutes les rumeurs. Au PSG, on ne compterait plus du tout sur le Brésilien et selon les derniers échos en provenance d’Espagne, la direction parisienne aurait d’ores et déjà fait savoir à Neymar qu’il devait s’en aller. La réponse du PSG à ce sujet est toutefois différente.

Où jouera Neymar la saison prochaine ? Aujourd’hui, le Brésilien est un joueur du PSG et verra prochainement son contrat s’étendre jusqu’en 2027. Mais du côté de Doha, on ne compte plus sur l’ancien joueur du FC Barcelone. Et comme l’a révélé dernièrement El Pais , le clan Neymar aurait été averti par le PSG de ce transfert qui se profilerait pour cet été.

Transferts - PSG : Nouvelle bombe en Espagne sur le mercato de Neymar https://t.co/hhUuUVeTAN pic.twitter.com/1mevdqH72h — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Le PSG ne confirme pas

Face à ces informations, UOL a contacté le PSG pour tenter d’en savoir plus concernant le sort réservé à Neymar. Et ce jeudi, le média brésilien assure qu’au sein du club de la capitale, on ne confirmerait pas les informations dernièrement sorties.

Le clan Neymar dément

Ces dernières heures, c’est le clan Neymar qui a aussi démenti. En effet, dans l’entourage du numéro 10 du PSG, on a également fait savoir que le club de la capitale n’avait rien dit concernant ce marché des transferts. Affaire à suivre…