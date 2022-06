Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar va-t-il partir durant le mercato ?

Publié le 30 juin 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

Recruté pour 222M€ durant l'été 2017, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté du côté du PSG comme l'a sous-entendu Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, le numéro 10 de la Seleçao envisage clairement de quitter le club cet été. Encore faut-il trouver une porte de sortie au sein d'un club capable de répondre à ses exigences financières. Neymar va-t-il quitter le PSG ?

Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi mettait un gros coup de pression à Neymar. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », a lâché le président du PSG avant d'en rajouter une couche pour MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Mais le PSG arrivera-t-il à vendre Neymar ?

Neymar ouvert à un départ

Quoi qu'il en soit, le PSG semble ouvert à un transfert de sa star pour la première fois depuis son recrutement en 2017 pour 222M€. Et surtout, Neymar serait désormais prêt à partir selon les informations du Parisien , alors que ce n'était pas la tendance ces derniers jours. Conscient d'avoir été directement visé par les propos de Nasser Al-Khelaïfi, le numéro 10 brésilien souhaite désormais quitter le PSG, mais encore faut-il trouver un club capable de payer son salaire, estimé à 35M€ par an, ainsi qu'une indemnité de transfert non négligeable pour un joueur dont le contrat pourrait être prolongé jusqu'en 2027.

Quel club pour payer le transfert de Neymar ?

Dans cette optique, les regards se tournent vers la Premier League. Récemment racheté par le PIF, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, Newcastle a les moyens de répondre aux exigences de Neymar qui pourrait lancer le projet des Magpies . Mais à six mois de la Coupe du monde, Neymar ne prendra peut-être pas le risque de rejoindre un club en construction. Manchester United pourrait alors devenir une option sérieuse, mais une condition colossale est indispensable : le départ de Cristiano Ronaldo. Ce qui n'est pas encore garanti.

Des retrouvailles avec Thiago Silva ?