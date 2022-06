Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe est lâchée, le transfert se confirme pour Kimpembe

Actuellement, le PSG travaille sur l’arrivée de Milan Skriniar. Le Slovaque pourrait prochainement débarquer de l’Inter Milan, mais en parallèle, un défenseur central pourrait faire ses valises. Et pas des moindres. En effet, c’est Presnel Kimpembe qui pourrait partir. Bien qu’il soit l’un des visages actuels du PSG, l’international français pourrait poursuivre sa carrière loin d’où il a été formé.

Cela fait maintenant quelques semaines que l’avenir de Presnel Kimpembe est au coeur des rumeurs. Et c’est le joueur du PSG qui a été à l’origine de ce feuilleton avec ses paroles en conférence de presse lors du rassemblement de l’équipe de France au début du mois. « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », avait alors lâché Kimpembe, interpellant la nouvelle direction du PSG. Il avait ensuite mis les choses au point, ajoutant : « J'ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j'avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n'ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club j'avais 9-10 ans. C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué ».

Une sortie qui ne passe pas au PSG

D’ailleurs, ce jeudi, Goal dévoile que du côté du PSG, on n’aurait pas vraiment apprécié cette sortie de Presnel Kimpembe concernant son avenir. Cela ne veut pas pour autant dire que le club de la capitale a pris les choses en main puisque pour le moment, l’international français n’aurait toujours aucune réponse de la part de sa direction concernant son avenir. Pour rappel, Kimpembe est actuellement sous contrat jusqu’en 2024.

Sans réponse du PSG, Kimpembe pense bien à un transfert

La balle serait ainsi toujours dans le camp du PSG et en fonction de la réponse, Presnel Kimpembe pourrait prendre une décision radicale. Mais aujourd’hui, un transfert serait bel et bien une possibilité pour l’international français. En effet, selon les informations d’Abdellah Boulma et ParisFans , Kimpembe n’écarterait clairement aucune option pour son avenir et l’idée de quitter le PSG lui trotterait bel et bien dans la tête si rien ne bouge du côté de la direction parisienne. N’ayant fait aucune demande officielle pour le moment, Presnel Kimpembe attendrait maintenant un retour de sa direction.

Kimpembe plait à beaucoup de clubs