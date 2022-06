Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kimpembe prévient Campos pour son mercato

Publié le 30 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

Alors que d'importants mouvements sont attendus au PSG cet été, personne ne semble à l'abri pour son avenir, pas même Presnel Kimpembe. Convoité par des clubs étrangers à l'image de Chelsea, où il retrouverait Thomas Tuchel, le défenseur parisien avait même semé le doute pour son futur. Malgré tout, il lâche un nouvel indice positif cette fois-ci.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est l'un des rares Titis à s'être imposé durablement à Paris. Cependant, alors que le club prévoit de grands changements en interne et au sein de l'effectif, avec notamment l'arrivée de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe jetait récemment un froid sur son avenir. « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », assurait-il en conférence de presse alors que son nom circule du côté de Chelsea notamment.

Kimpembe affiche sa fierté au PSG...

Cependant, à l'occasion d'une interview accordé au site officiel du PSG, Presnel Kimpembe a rappelé sa fierté de jouer au sein de son club formateur. « Etre passé de titi à titulaire au PSG ? Oh ! Beaucoup de fierté. Parce que j’ai fait toutes mes classes ici, et pouvoir jouer avec ce maillot c’est un rêve et un honneur, surtout quand on vient du centre de formation. J’ai tout appris ici. Porter ce maillot à chaque match c’est une immense fierté », assure-t-il.

Marina, membre MyParis a pu rencontrer @kimpembe_3 pour l'interviewer ! 🎙️🤣#MyParis 🔴🔵 pic.twitter.com/BkHt3a0S7S — MyParis Saint-Germain (@MyParisSG) June 28, 2022

... et se projette à Paris