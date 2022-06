Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un club va faire le bonheur d’Antero Henrique sur le mercato

Publié le 29 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Très clairement, l'un des objectifs du PSG cet été sera de dégraisser son effectif. Dans cette optique, Antero Henrique s'active en coulisses afin de trouver des portes de sortie aux indésirables du club de la capitale. Il sont très nombreux à être poussé au départ et cette situation aurait attiré l'œil d'un club en particulier, à savoir l'AC Milan qui pourrait bien être tenté à l'idée de profiter des soldes à Paris.

La revue d'effectif devra être importante cet été comme l'a récemment confié Nasser Al-Khelaïfi. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », lâchait le président du PSG au Parisien , avant d'en rajouter une couche pour MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Dans cette optique, Antero Henrique a été appelé en renfort et un club pourrait l'aider.

Diallo pour oublier Botman ?

En effet, selon les informations de La Gazzetto dello Sport , l'AC Milan s'intéresse à plusieurs indésirables du PSG, à commencer par Abdou Diallo. Et pour cause, jusque-là, la priorité du club lombard dans le secteur défensif se nommait Sven Botman, mais le défenseur du LOSC s'est finalement engagé avec Newcastle qui n'a pas hésité à débourser plus de 35M€ pour le recruter. Le montant réclamé par le PSG pour son polyvalent défenseur, capable de jouer dans l'axe et dans le couloir gauche, sera bien moins important.

Un transfert de Kehrer dans les tuyaux à Milan ?

Autre défenseur polyvalent dans le viseur de l'AC Milan : Thilo Kherer. L'international allemand a bien conscience que son avenir au PSG est bouché et qu'il devra probablement partir cet été afin de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde disputé en fin d'année. Capable de jouer dans le couloir droit ou dans l'axe, Thilo Kehrer dispose d'un profil intéressant qui semble plaire à l'AC Milan qui cherche à renforcer sa défense.

