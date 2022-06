Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule condition posée pour le transfert de Skriniar

Publié le 29 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la piste la plus chaude du moment pour le mercato estival du PSG, Milan Skriniar semble se rapprocher de jour en jour d’un transfert au Parc des Princes. Et l’Inter Milan, par le biais de Giuseppe Marotta, a pris la parole sur ce dossier en évoquant une condition.

Nommé à la direction sportive du PSG cet été en lieu et place de Leonardo, Luis Campos semble bien parti pour aller recruter des joueurs majeurs de Serie A comme ce fut le cas par le passé pour son prédécesseur.

Campos observe en Serie A et fonce sur Skriniar

En effet, le dirigeant portugais en pince pour le buteur italien Gianluca Scamacca (Sassuolo) ainsi que pour le robuste défenseur slovaque Milan Skriniar (Inter Milan), et ce dernier dispose d’ailleurs d’un bon de sortie qui pourrait faire les affaires du PSG.

« S’il demande à être transféré… »