Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Xavi Simons, un autre crack sur le départ ?

Publié le 30 juin 2022 à 15h10 par Baptiste Lefilliatre

Après le départ de Xavi Simons au PSV Eindhoven, le Paris Saint Germain pourrait bien à nouveau perdre l’un de ses jeunes joueurs. Wilson Odobert, attaquant de l’équipe U19 du club de la capitale, suscite l’intérêt de plusieurs écuries en France ainsi qu’à l’étranger.

C’est un problème qui ne date pas d’hier au Paris Saint Germain : la situation contractuelle de ses jeunes joueurs. Le club de la capitale a toujours rencontré des difficultés à intégrer leurs poulains dans l’effectif professionnel, laissant partir plusieurs éléments qui ont explosé par la suite, comme Christopher Nkunku au RB Leipzig ou encore Moussa Diaby au Bayer Leverkusen.

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à prendre une grande décision pour le transfert de Neymar ? https://t.co/KvMvl5PPqB pic.twitter.com/IGnJi9w5w2 — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Un nouveau départ après celui de Simons ?

Plus récemment, c’est Xavi Simons qui a fait les frais de la politique sportive du PSG. Le contrat du néerlandais n’a pas été renouvelé par ses dirigeants, et a filé au PSV Eindhoven. Un autre titi parisien pourrait l’imiter, en la personne de Wilson Odobert.

Odobert veut rester en France… mais être prêté