Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qui doit choisir Longoria pour la succession de Sampaoli ?

Publié le 2 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Ce vendredi, l'OM a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le club phocéen a fait savoir via un communiqué que Jorge Sampaoli n'était plus l'entraineur de son équipe première. Pour remplacer le technicien argentin, Pablo Longoria aurait plusieurs cibles en tête, à savoir Roberto De Zerbi, Marcelino et Igor Tudor. Mais selon vous, qui doit remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM ?

Via un communiqué, l'OM a annoncé que Jorge Sampaoli n'était plus l'entraineur du club. Et comme l'a laissé clairement entendre le coach argentin, il a fait ses valises parce que ses dirigeants et lui n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » , a écrit Jorge Sampaoli sur son compte Instagram .

L'OM pense à Marcelino pour remplacer Jorge Sampaoli

De son côté, Pablo Longoria a également expliqué pourquoi Jorge Sampaoli n'était plus l'entraineur de l'OM, évoquant l'existence de frictions avec le technicien argentin. « Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l'espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet » , a précisé le président de l'OM en conférence de presse.

Les pourparlers déjà lancés par l'OM pour Roberto De Zerbi ?

Dans la foulée, Pablo Longoria s'est prononcé sur la succession de Jorge Sampaoli et a lâché quelques indices sur l'avancée de ce dossier. « Le successeur de Sampaoli ? On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine » , a confié le président de l'OM.

Des négociations avancés entre l'OM et Igor Tudor ?