Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche de gros indices sur le successeur de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, l’OM a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe. En effet, le club phocéen a officialisé le départ de Jorge Sampaoli, ce dernier étant visiblement déçu du recrutement mis en place par Pablo Longoria en vue de la saison prochaine. Le président de l’OM se serait donc mis au travail pour trouver le successeur de l’Argentin et aurait déjà un nom en tête.

Alors que l’OM peine à lancer son mercato, Pablo Longoria va devoir faire face à un autre problème. Ce vendredi, le club phocéen a annoncé le départ de Jorge Sampaoli. Ce dernier aurait été mécontent de la tournure que prenait le recrutement de l’OM cet été en vue de la saison prochaine. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » a d’ailleurs expliqué l’Argentin sur son compte Instagram pour justifier son départ. Désormais, Pablo Longoria doit trouver un successeur à Jorge Sampaoli. Et il aurait déjà un nom en tête.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

« On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier »

« Le successeur de Sampaoli ? On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine » a confié Pablo Longoria en conférence de presse ce vendredi.

Quelques noms déjà liés à l’OM pour succéder à Sampaoli

Plusieurs noms ont déjà commencé à être liés à l’OM après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli. Roberto De Zerbi, qui officie au Shakhtar Donetsk, Igor Tudor - libre depuis son départ du Hellas Vérone - ou encore Marcelino (libre depuis ce jeudi) pourraient bien prendre la succession de l’entraîneur argentin sur le banc phocéen. Affaire à suivre...