Mercato - OM : Un favori se détache déjà pour la succession de Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic

La recherche d’un nouvel entraineur est devenue la grande priorité de l’Olympique de Marseille, avec Jorge Sampaoli qui a décidé de ne pas poursuivre son travail. Plusieurs noms sont déjà évoqués, mais l’OM semble surtout se concentrer sur Igor Tudo, libre de tout contrat après son départ de l’Hellas Verona, avec qui il a terminé 9e de Serie A.

On le sentait arriver. Pas satisfait par le mercato de l’Olympique de Marseille, qu’il a qualifié sur le fil en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli semblait ruminer dans son coin ces dernières semaines. Tout a été déballé ce vendredi, puisque l’Argentin n’est plus l’entraineur de l’OM, qui a annoncé la séparation via un communiqué. « L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration » a écrit le club phocéen. « Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape. Le club va désormais entamer un nouveau cycle qui s’inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée ». Du côté de l’OM on n’a pas tardé avant d’entamer les recherches du successeur de Sampaoli et une piste semble déjà se préciser.

Tudor, la piste du moment

Il s’agit d’Igor Tudor, qui en quelques heures semble être devenu le favori. D’après les informations de Relevo des contacts auraient été noués entre les deux parties et l’Olympique de Marseille avancerait à grands pas dans les discussions avec celui qui a dirigé le Hellas Verona jusqu’à fin mai dernier. Plusieurs médias ont confirmé cette piste comme Gianluca Di Marzio, qui souligne le fait que Tudor serait la seule piste sur laquelle travaillerait l’OM pour le moment.

Des discussions avec De Zerbi ?