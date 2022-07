Foot - Mercato

Messi, Neymar, Tolisso... Toutes les infos mercato du 1er juillet

Publié le 1 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Messi

Alors qu'il est de plus en plus question d'un départ de Neymar du PSG cet été, voilà que le club de la capitale voudrait également se séparer de Lionel Messi. En effet, souhaitant un effectif moins bling-bling, le PSG pousserait pour un transfert de l'ancien du FC Barcelone, pourtant sous contrat jusqu'en 2023, à en croire les informations de la Cadena Cope .



OM : Une rencontre au sommet est prévue pour Mandanda

Face à la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda est en plein flou pour son avenir. Le gardien de l'OM devrait toutefois y voir plus clair prochainement. Selon Le Phocéen , une rencontre serait prévue entre Mandanda et sa direction pour avoir des réponses sur son futur rôle. De quoi alors impacter un possible départ alors que Rennes serait distancé face à l'OGC Nice.



PSG : Une seule solution pour le départ de Neymar

Entre Neymar et le PSG, la séparation pourrait être prononcée cet été. Reste pour cela à trouver la bonne solution pour régler. Et selon les informations de UOL , cela pourrait uniquement se faire sous la forme d'un prêt. En effet, le numéro 10 du PSG refuserait de baisser son salaire, ce qui bloquerait alors un possible transfert. Neymar pourrait donc finalement être cédé cet été.



Tolisso lâche ses vérités sur son grand retour à l’OL