Mercato - Officiel : Real Madrid, Liverpool... Pour Salah, c'est terminé !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah aurait été convoité par plusieurs clubs, dont le Real Madrid. Le club madrilène chercherait à se renforcer en attaque après l’échec du dossier Kylian Mbappé et l’Egyptien représentait une excellente opportunité. Néanmoins, ce dossier tombe à l’eau, puisque Mohamed Salah a prolongé avec Liverpool.

Étincelant depuis quelques saisons avec Liverpool, Mohamed Salah faisait partie des joueurs convoités sur le marché des transferts. Avec son contrat qui expirait en juin 2023 et son acolyte Sadio Mané parti vers le Bayern Munich, l’Egyptien aurait pu lui aussi plier bagages cet été. Le Real Madrid aurait surveillé sa situation de près, mais finalement, Carlo Ancelotti va connaître une nouvelle désillusion sur le marché des transferts.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays