Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, la presse espagnole lâche une bombe sur Messi

Publié le 1 juillet 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Tandis que le PSG vient d’officialiser sa première recrue estivale avec l’arrivée de Vitinha, le club de la capitale veut opérer un grand ménage au sein de l’effectif lors de ce marché des transferts. Et en ce qui concerne les partants, Neymar fait actuellement énormément parler de lui. Mais voilà que Lionel Messi figurerait lui aussi sur la liste des départs.

La révolution se déroule actuellement du côté du PSG que ce soit dans l’organigramme que dans l’’effectif. Ainsi, ce jeudi, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. En parallèle de cela, Antero Henrique va également devoir s’activer sur les départs. Le cas de Neymar fait notamment énormément parler. Mais voilà que le feuilleton Lionel Messi démarrerait au PSG.

Après Neymar, Messi !

Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option au PSG, Lionel Messi serait lui aussi poussé vers la sortie. En effet, selon les informations de la Cadena Cope , l’ancien du FC Barcelone n’entrerait lui aussi pas dans les plans du PSG pour son nouveau projet. Cet été, Messi serait donc invité à se trouver un nouveau club.

💥 Informa @pedro_morata💣 El plan de la nueva dirección deportiva del @PSG_inside es vender a Messi y a @neymarjr a la mayor brevedad posible🆕 La idea es construir un nuevo PSG con menos cromos y con un equipo más competitivo📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/T3pb9w0xPM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2022

Un PSG moins bling-bling

Souhaitant se séparer de Neymar et Lionel Messi, le PSG veut entamer un nouveau chapitre et surtout construire un effectif moins bling-bling. De plus, bien que l’Argentin et le Brésilien soient deux joueurs exceptionnels, le fait qu’ils ne défendent pas vraiment pose problème lors des grands matchs. Le PSG veut donc en finir avec cela.