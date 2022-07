Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar de retour à Barcelone, le feuilleton du mercato repart

Publié le 1 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Dans l’ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar avait choisi de partir en 2017. Le Brésilien s’était alors engagée au PSG dans le cadre d’une opération record. Mais depuis son arrivée dans la capitale française, Neymar n’a jamais réellement oublié le Barça, au point de tenter à plusieurs reprises d’y faire son retour.

Joueur du FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar a connu de très belles heures en Catalogne, avant donc de faire ses valises pour le PSG. Mais suite à son départ, le Brésilien n’a jamais vraiment oublié la Catalogne. Avec le Barça dans un coin de sa tête, Neymar a ainsi envisagé d’y revenir depuis plusieurs années maintenant…

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à prendre une grande décision pour le transfert de Neymar ? https://t.co/KvMvl5PPqB pic.twitter.com/IGnJi9w5w2 — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Le forcing de Neymar en 2019

Et lors du mercato estival 2019, le feuilleton Neymar avait fait énormément parler. Après deux ans au PSG, le Brésilien n’était clairement pas heureux dans la capitale française, au point donc de faire le forcing pour retourner au FC Barcelone. Les deux clubs avaient alors multiplié les discussions et les réunions pour tenter de parvenir à un accord. Finalement, le retour de Neymar au Camp Nou ne s’est pas fait, mais cela se serait joué à 20M€. En effet, le Barça proposait 110M€ + Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d’Ousmane Dembélé. Du côté du PSG, on réclamait alors 130M€ en plus des joueurs cités précédemment.

C’est reparti pour un tour en 2020

Les retrouvailles n’ont donc pas pu se faire entre Neymar et le FC Barcelone en 2019. Cela n’a pas empêché ce feuilleton de repartir de plus belle un an plus tard. En effet, trois ans après son départ du Camp Nou, le Brésilien souhaitait toujours revenir. D’ailleurs, comme cela avait été expliqué dans la presse espagnole, Neymar avait clairement expliqué à ses coéquipiers du PSG son désir de partir pour Barcelone. Encore une fois, cela ne s’est pas fait. En proie à de grosses difficultés économiques, les Blaugrana n’ont pas pu se positionner. « Face à cette situation, c'est impensable », avait assuré Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone à l’époque.

Neymar n’a pas oublié Barcelone en 2022

Et voilà que le feuilleton d’un retour de Neymar au FC Barcelone repart à l’occasion de ce mercato estival. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien est aujourd’hui poussé vers la sortie par le Qatar, déçu du rendement de sa star. Invité à aller voir ailleurs lors de cette intersaison, Neymar n’aurait alors qu’une seule idée en tête : revenir au FC Barcelone. Bien qu’il a été question d’un départ vers la Juventus, Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle, il n’y aurait que le Barça qui compterait pour Neymar à en croire Lluis Canut. Un désir toutefois très compliqué puisque les Blaugrana ne seraient, eux, pas intéressés.