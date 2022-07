Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar est prévenu pour le mercato de Neymar

Publié le 1 juillet 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Annoncé sur le départ, Neymar ne semble plus en odeur de sainteté du côté du PSG et pourrait donc connaître un transfert cet été. Le numéro 10 brésilien serait d'ailleurs désormais ouvert à un départ, mais pour Emmanuel Petit, non seulement il va rester, mais surtout il va prouver à tout le monde qu'il est toujours aussi fort.

Bien qu'il dispose d'une option dans son contrat pour prolonger jusqu'en 2027, comme révélé par le10sport.com, Neymar ne serait plus en odeur de sainteté du côté du PSG comme en témoignent les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi. Un départ de la star brésilienne cet été ne serait ainsi pas à exclure, mais Emmanuel Petit pense au contraire que Neymar va inverser la tendance.

Mercato - PSG : Une annonce fracassante pour le transfert de Neymar ? La réponse du PSG https://t.co/1TPM3oJt9F pic.twitter.com/sMXv3IgPRB — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

«Il a un contrat et ça se respecte !»

« Aujourd’hui la mode c’est de tomber sur Neymar avec une batte de base-ball. Dire de lui que c’est ‘un petit gros’, qu’il ressemble à un pizzaïolo, qu’il est un intermittent du spectacle… Tous les maux du PSG sont incarnés par Neymar, l’idole qui était arrivé sur un tapis rouge, projeté sur la Tour Eiffel. Aujourd’hui on s’avance vers un divorce et presque on ne lui crache pas à la figure et on lui montre la sortie en lui pointant du doigt. Moi je vous dis, les grands champions ne meurent jamais ! Dans son égo, avec la Coupe du Monde qui arrive rapidement, sachant ce qu’il s’est passé la saison dernière, qu’ils sont attendus de pied ferme, et que tout le monde le pousse vers la sortie… mais il a un contrat et ça se respecte ! », lance le Champion du monde 1998 à RMC .

Neymar «va vouloir mettre tout le monde d’accord»