Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos s’est lancé dans un chantier colossal sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Récemment nommé conseiller football du PSG, Luis Campos ne chôme pas sur le mercato. Il faut dire que de nombreux chantiers attendent le club de la capitale cet été à commencer par le secteur défensif qui pourrait connaître un sacré lifting. Analyse.

Cet été, une large revue d'effectif est attendu au PSG. Dans cette optique, c'est le duo composé par Luis Campos et Antero Henrique qui sera en charge du mercato estival. Plusieurs dossiers sont d'ailleurs très avancés puisque Vitinha est la première recrue parisienne tandis que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a sérieusement accéléré pour le transfert de Renato Sanches. Par conséquent, le milieu de terrain du club de la capitale devrait largement évoluer, mais ce n'est pas le seul secteur de jeu qui devrait bouger cet été.

Un coup de tonnerre pour Kimpembe ?

En effet, le secteur défensif sera également au cœur des préocupations de Luis Campos. L'idée serait d'évoluer dans un système à trois défenseurs. Par conséquent, il devrait y avoir du mouvement. Et une première surprise ne serait pas à exclure. Presnel Kimpembe pourrait effectivement quitter son club formateur. « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », confiait-il récemment. Sous contrat jusqu'en 2024, Presnel Kimpembe serait dans le viseur de la Juventus selon Gianluca Di Marzio tandis que des clubs de Premier League seraient également dans le coup.

Mercato - PSG : Un transfert XXL à l’étranger est annoncé pour Kimpembe https://t.co/Ojz26c1kbH pic.twitter.com/xRAzDR0S8X — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Diallo, Kehrer... les indésirables vers un transfert

D'autres départs sont attendus en défense. Moins surprenant, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ne seront pas conservés. Le premier serait la priorité de l'AC Milan selon la presse italienne. Le club lombard, qui a raté le transfert de Sven Botman qui a rejoint Newcastle, souhaiterait donc attirer Abdou Diallo. Concernant l'international allemand, un départ est également dans les tuyaux d'autant plus qu'il aura besoin de trouver du temps de jeu afin de ne pas hypothéquer ses chances de disputer la Coupe du monde en fin d'année.

Skriniar en approche ?