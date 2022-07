Foot - Mercato

Transferts - OL : Avec Lacazette et Tolisso, Aulas lance un ultimatum

Publié le 1 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Comme promis à la fin de la saison, Jean-Michel Aulas retrouve petit à petit un ADN lyonnais qui lui est cher. En attestent le recrutement d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso qui ne ferait que simplement lancer le mercato de l’OL. De quoi mettre sous pression Peter Bosz la saison prochaine à l’Olympique Lyonnais selon Jérôme Rothen.

En mai dernier, Jean-Michel Aulas annonçait la couleur. Alors que John Textor et son Eagle Football Holdings n’étaient pas encore devenus actionnaires de l'OL, le président Aulas tenait à « revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL ». Pour ce faire, signe de sa forte volonté de revenir aux bases, Jean-Michel Aulas bouclait le retour d’un grand nom de la dernière décennie à l’Olympique Lyonnais à savoir Alexandre Lacazette.

Après Lacazette, Tolisso arrive à Lyon

Depuis, de nombreux anciens joueurs ont été liés à l’OL dans le cadre d’un potentiel retour. C’est notamment le cas de Maxime Gonalons, de Samuel Umtiti et surtout de Corentin Tolisso. D’ailleurs, d’après RMC Sport et Fabrizio Romano, le champion du monde tricolore qui est agent libre depuis l’expiration de son contrat au Bayern Munich cet été, est attendu ce vendredi à Lyon via une conférence de presse pour fêter son grand retour à la maison après une visite médicale concluante ce jeudi.

« Bosz ? Il en aura de moins en moins des excuses ça c’est sûr »