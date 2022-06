Mercato - OL : C'est confirmé, Aulas boucle un retour XXL après Lacazette

Foot - Mercato - OL

Après Alexandre Lacazette, une autre figure de l'OL va faire son retour à Lyon. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso est parvenu à trouver un accord avec son club formateur. L'international français devrait s'engager avec l'OL jusqu'en 2027. Il pourrait être présenté ce vendredi, aux côtés de Jean-Michel Aulas.

En mai dernier, Jean-Michel Aulas lançait les bases de son recrutement estival. « Il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant » avait annoncé le président de l'OL. Cela passe notamment par les prolongations de contrat de certains jeunes comme Maxence Caqueret ou Rayan Cherki, mais aussi par le retour d'anciens, formés au sein du club.

Il y a quelques semaines, l'OL avait officialisé le retour d'Alexandre Lacazette. L'attaquant devrait être rejoint par Corentin Tolisso, qui aurait passé avec succès sa visite médicale ce jeudi. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le milieu de terrain va s'engager avec l'OL jusqu'en 2027 comme le confirme le journaliste italien Fabrizio Romano.

Official presentation tomorrow for Corentin Tolisso as new Olympique Lyon signing, deal completed on a free transfer after medical today. 🚨🔴🔵 #OLTolisso will sign with OL until June 2027.