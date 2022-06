Foot - Mercato - OL

Transferts : L’OL va encore frapper un gros coup sur le mercato après Lacazette

Publié le 30 juin 2022 à 9h00 par Pierrick Levallet

Après une saison très délicate lors du dernier exercice, l’OL entend bien revenir aux sources en donnant une place plus importante à l’ADN du club comparé à ces dernières années. Dans cette optique, Jean-Michel Aulas a déjà officialisé le retour d’Alexandre Lacazette en provenance d’Arsenal. Et le président lyonnais toucherait au but avec un autre joueur en la personne de Corentin Tolisso. Son transfert serait d’ailleurs presque bouclé.

Huitième de la dernière saison de Ligue 1, l’OL a connu un exercice très difficile et ne participera donc à aucune coupe d’Europe en 2022-2023. Par conséquent, la formation rhodanienne entend bien se montrer active sur le marché des transferts afin de se constituer une équipe solide pour éviter de reproduire une telle catastrophe. Par la même occasion, la direction de l’OL voudrait donner une place plus importante à l’ADN du club et à son centre de formation au sein de son effectif. Dans cette optique, le septuple champion de France a fait revenir Alexandre Lacazette, auteur d’une dernière saison plutôt décevante à Arsenal malgré son temps de jeu assez conséquent (6 buts et 8 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues). En plus de l’attaquant de 31 ans, l’OL espérerait un autre retour en la personne de Corentin Tolisso. Et le transfert de ce dernier serait presque bouclé.

Le transfert de Tolisso est presque bouclé

En effet, Corentin Tolisso passerait sa visite médicale ce jeudi selon les informations de RMC Sport . Si tout se passe bien et qu’aucun problème n’est détecté, l’international tricolore devrait signer dans la foulée son nouveau contrat que le liera pour les cinq prochaines années avec son club formateur. L’OL serait donc sur le point de réaliser un autre gros coup sur le marché des transferts puisque Corentin Tolisso arrivera gratuitement après la fin de son contrat avec le Bayern Munich cet été.

Pas insensible à l’appel du pied de ses anciens coéquipiers

Libre de signer où il veut depuis le mois de janvier, Corentin Tolisso était visiblement attentif à ce qui se passait à l’OL ces dernières semaines. Le joueur de 27 ans n’aurait d’ailleurs pas été insensible aux appels du pied de ses anciens coéquipiers comme Anthony Lopes et Alexandre Lacazette. Corentin Tolisso aurait pris le temps de la réflexion et se serait finalement décidé.

Excellente opération pour l’OL

Sauf retournement de situation dans une journée où il multipliera les tests médicaux, le champion du monde 2018 devrait faire son retour à l’OL dans les prochaines heures. Une plutôt belle opération pour Jean-Michel Aulas, qui va récupérer gratuitement un joueur vendu 41,5M€ au Bayern Munich cinq ans plus tôt. À l’instar d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso devrait à nouveau revêtir la tunique lyonnaise dans les prochaines heures.