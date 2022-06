Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est déjà attendu dans un grand club étranger

Publié le 30 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il se retrouve désormais poussé vers la sortie par le PSG qui ne semble plus compter sur lui pour l’avenir, Neymar semble affoler les coulisses du mercato estival. Et Thiago Silva espère déjà pouvoir retrouver son compatriote brésilien du côté de Chelsea et lui a fait passer un message.

Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Neymar ! La presse étrangère ne cesse de spéculer depuis quelque temps sur un possible transfert de la star brésilienne du PSG, qui avait pourtant prolongé jusqu’en 2025 l’an passé, et Le Parisien a confirmé la tendance d’un départ pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Neymar vers un transfert… mais pour aller où ?

Mais où pourrait aller se relancer Neymar cet été, lui qui touche un salaire conséquent avec le PSG, de l’ordre de 3M€ par mois ? La Premier League semble déjà toute indiquée dans ce dossier, et notamment Chelsea.

Transferts - PSG : Vexé, Neymar prend une décision radicale pour son mercato https://t.co/zVxXHcD6NH pic.twitter.com/Jnfx9YR3S9 — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Thiago Silva espère voir Neymar à Chelsea