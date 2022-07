Foot - Mercato - OM

Mercato : C’est officiel, c’est fini entre l’OM et Jorge Sampaoli

Publié le 1 juillet 2022 à 14h45 par Thibault Morlain mis à jour le 1 juillet 2022 à 14h52

Ces dernières minutes, cela s’est enflammé à propos d’un départ de Jorge Sampaoli de l’OM. Il n’aura finalement pas fallu attendre très longtemps avant de voir la réponse du club phocéen tomber. Et dans un communiqué, l’OM a confirmé le départ de Sampaoli, lui qui avait pourtant encore un an de contrat.

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, c’est terminé ! Arrivé il y a un an et demi sur le banc des Phocéens, l’Argentin avait réalisé du très bon travail, réussissant à ramener le club en Ligue des Champions. D’ailleurs, Sampaoli attendait beaucoup sur le mercato en vue de cette compétition. Toutefois, n’ayant pas les réponses qu’il voulait ces dernières semaines, l’Argentin a choisi de faire ses valises et quitter ainsi ses fonctions d’entraîneur de l’OM.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

C’est la fin pour Sampaoli à l’OM

Ce vendredi, l’OM a donc officialisé cela : Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur du club. « L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Jorge Sampaoli est le premier entraineur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l’équipe première en février 2021. L’entraineur argentin avait pris les rênes de l’équipe dans un contexte particulier en cours de la saison 2019/20 », peut-on lire dans le communiqué.

L’OM remercie Sampaoli