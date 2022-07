Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Vitinha, Luis Campos accélère pour un transfert à 70M€

Publié le 1 juillet 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, Luis Campos espère en faire de même avec Milan Skriniar. L’international slovaque apparaît comme la priorité défensive du PSG dans ce mercato estival, mais les discussions traînent en longueur avec l’Inter. Alors que le club de la capitale cherche à faire baisser le prix du défenseur, les Nerazzurri campent sur leurs positions, ce qui ne devrait pas pour autant faire capoter l’opération.

Le PSG a officiellement lancé son mercato estival. Ce jeudi soir, le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto pour 40M€, soit le montant de sa clause libératoire. « C'est un très grand défi qui m'attend, et je suis impatient de pouvoir le commencer. La Ligue 1 est un championnat relevé, qui va vite et où les équipes sont costaudes et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, et aider l'équipe au maximum à atteindre ses objectifs », a confié l’international portugais après sa signature. Vitinha est la première des recrues bouclées par Luis Campos, désireux désormais d’en faire de même avec Milan Skriniar.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar

Le club de la capitale compte en effet se montrer actif sur ce mercato estival, et les efforts devraient désormais se porter sur Milan Skriniar. Sous contrat jusqu’en 2023, le défenseur de l’Inter apparaît comme l'une des priorités du PSG dans ce mercato estival, et la direction parisienne veut profiter des problèmes financiers de l’Inter pour attirer sa cible. « Sur Skriniar, comme sur nos autres joueurs, il y a l'intérêt de plusieurs équipes. On va évaluer sereinement, on est toujours dans la situation où on ne veut lâcher aucun joueur sauf s'il demande à être transféré », a reconnu lundi au micro de Sky Italia Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué du club nerazzurro . Justement, Milan Skriniar aurait trouvé un accord avec le PSG, prêt à lui offrir un salaire annuel de 9,2M€, mais Luis Campos doit désormais s'entendre avec l’Inter.





Les exigences de l’Inter Milan

Cet été, l’Inter Milan est contraint de conclure au moins une vente importante pour équilibrer ses comptes, et tous les regards sont logiquement tournés vers Milan Skriniar. Les deux clubs sont en discussion depuis plusieurs semaines mais un accord tarde à voir le jour. Il faut dire que l’Inter campe sur ses positions et affiche une grande confiance malgré ses problèmes financiers. Selon Tuttosport , la direction ne craint pas de voir Skriniar quitter librement le club l'année prochaine puisqu’un accord aurait déjà été trouvé pour une prolongation jusqu’en juin 2026. Cela ne signifie pas pour autant que le défenseur va rester à Milan, mais que l’Inter estime avoir le dessus dans les négociations. Le quotidien transalpin explique ce vendredi que le pensionnaire de Serie A a déjà repoussé plusieurs propositions parisiennes, dont une offre de 60M€ et une autre incluant des joueurs. L’Inter a déjà annoncé attendre 80M€ pour le transfert de Milan Skriniar, un prix qui pourrait néanmoins être revu à la baisse.

Un transfert à 70M€ pour Skriniar