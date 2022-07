Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Vitinha après son transfert au PSG

Publié le 1 juillet 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Ce jeudi soir, le PSG a officialisé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Le Portugais vient ainsi renforcer l’entrejeu des champions de France. Suite à la signature de son contrat de 5 ans, le nouveau joueur du PSG a d’ailleurs livré ses premiers mots. Voilà les déclarations de Vitinha.

Le PSG tient enfin sa première recrue estivale. Luis Campos n’aura donc pas mis longtemps avant de frapper un premier coup et c’est donc Vitinha qui s’est engagé pour 5 saisons avec le club de la capitale. Milieu de terrain de 22 ans, il débarque en provenance du FC Porto. Et forcément, Vitinha était très heureux de ce nouveau défi. « Je suis très heureux d'arriver dans un club immense comme le Paris Saint-Germain. Et je suis très impatient de pouvoir montrer ce que je vaux », a-t-il tout d’abord lâché sur les médias du PSG.

« C'est toujours le bon moment pour venir ici ! »

Suite à signature avec le PSG, Vitinha s’est donc longuement confié. Et tout d’abord, concernant son contrat, le néo-Parisien a lâché : « Le bon moment pour moi de rejoindre le PSG ? C'est toujours le bon moment pour venir ici ! Mais oui, je sors de ma meilleure saison avec Porto, j'ai remporté des titres et j'ai réussi à devenir international portugais, ce qui était un rêve pour moi. Je veux continuer à progresser, et je veux le faire ici, continuer à gagner des titres ».

« Je suis plutôt technique, j'aime le beau jeu »

Par la suite, Vitinha en a dit plus sur lui alors qu’il n’est pas forcément connu du grand public. « Je n'aime pas trop parler de moi, je préfère que les gens me voient jouer et se fassent ensuite leur opinion de moi. Mais je suis plutôt technique, j'aime le beau jeu, et je joue surtout pour mes coéquipiers, je veux toujours donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe au maximum. Je suis porté vers l'attaque, j'aime créer, et faire le lien entre les lignes de l’équipe. Ma personnalité ? Je crois que je suis assez mature pour mon âge. Et je suis quelqu'un d'enjoué, et je suis très proche de ma famille. Je suis bon communiquant et je m'entends avec tout le monde ! », a alors confié Vitinha.

« C'est un très grand défi qui m’attend »