Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les pires flops de l’ère QSI sur le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le club de la capitale a enchainé les opérations sur le marché des transferts avec de nombreux paris. Certains se sont avérés payants, mais d’autres transferts ont rapidement viré au flop… Voici le Top 5 des plus gros échecs du PSG version QSI sur le mercato.

1-Jesé

À l’été 2016, après le départ de Zlatan Ibrahimovic, le PSG était en quête de sang neuf dans le secteur offensif, et Patrick Kluivert (NDLR : alors directeur du football du PSG) n’avait pas hésité à lâcher 25M€ pour racheter la dernière année de contrat de Jesé au Real Madrid. Un échec cuisant, puisque l’attaquant espagnol, totalement hors de forme et en surpoids, n'aura disputé que 18 matchs et inscrit 2 buts avec le PSG, et son contrat fut finalement résilié en décembre 2020. Un énorme flop.

Mercato - PSG : Les 5 titis qui ont bien fait de quitter le projet QSI https://t.co/IqmGlfHlli pic.twitter.com/HYULh0NaFK — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

2-Hatem Ben Arfa

Après une grande saison réalisée sous les ordres de Claude Puel à l’OGC Nice, Hatem Ben Arfa débarque libre au PSG à l’été 2016 pour tenter d’enfin confirmer les grands espoirs qui avaient été placés en lui depuis le début de sa carrière. Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco pour l’ancien joueur de l’OL et de l’OM, laissé de côté par Unai Emery et, comme Jesé, jugé totalement hors de forme à son arrivée au PSG. Malgré ses tentatives diverses et variées pour tenter de convaincre le club de la capitale de lui donner sa chance, comme une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mars 2017 et qui a fait un énorme bad buzz, Ben Arfa n’a jamais trouvé sa place au PSG qu’il finira par quitter libre en 2018.

3-Diego Lugano

Recruté par le PSG à l’aube du projet QSI, en août 2011, Diego Lugano a été l’un des premiers grands noms sur le marché des transferts à accorder sa confiance au Qatar alors qu’il était considéré comme un élément majeur du Fenerbahçe ainsi que de la sélection uruguayenne. Mais les prestations de Lugano n’ont jamais été à la hauteur avec le PSG, et il a fini par être rapidement mis de côté avec les arrivées quelques mois plus tard d’Alex et de Thiago Silva.

4-Grzégorz Krychowiak

Comme Jesé et Hatem Ben Arfa, Grzégorz Krychowiak a été recruté par le PSG à l’été 2016, à la demande d’Unai Emery qui l’avait dirigé au FC Séville. Le club de la capitale n’avait pas hésité à lâcher près de 30M€ pour attirer dans ses rangs le milieu de terrain polonais, mais ce dernier n’a jamais réussi à trouver sa place au PSG. Après seulement 19 matchs disputés dans la capitale, Krychowiak enchaine les périodes de prêt (West Bromwich, Lokomotiv Moscou) avant d’être finalement vendu en 2019.

5-Mohamed Sissoko

Au tout début du projet QSI, à l’été 2011, Leonardo avait activé son fameux réseau en Serie A pour faire venir Mohamed Sissoko en provenance de la Juventus Turin pour 8M€. Précédé de sa réputation de joueur robuste en Serie A, le milieu de terrain malien était censé faire rapidement franchir un cap au PSG, mais il a finalement enchainé les pépins physiques et n’a jamais réussi à trouver sa place. Il finira par résilier son contrat en 2013.



D’autres anciens joueurs du PSG auraient pu être concernés par ce classement des flops de l’ère QSI, tels que Yohan Cabaye, Milan Bisevac, Gianluigi Buffon ou encore Lucas Digne.