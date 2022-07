Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre à l’OM, Jorge Sampaoli veut partir

Publié le 1 juillet 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont évoqué un possible départ de Jorge Sampaoli de l’OM, n’étant pas satisfait par le recrutement estival. Si différents démentis étaient alors apparus à propos de l’avenir de l’Argentin, la bombe se confirme. D’ici peu, Sampaoli pourrait partir de l’OM.

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Isaak Touré en provenance du Havre. De quoi lancer le mercato estival des Phocéens. Par la même occasion, Pablo Longoria a apporté une première recrue à Jorge Sampaoli, qui attendait du renfort durant cette intersaison. Cela serait d’ailleurs l’une des conditions pour poursuivre à l’OM, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2023. En effet, ces derniers jours, différentes rumeurs ont évoquées un Sampaoli mécontent du recrutement de son club au point de remettre en question son avenir.

Départ imminent pour Sampaoli

Et d’ici peu, Jorge Sampaoli ne devrait plus être l’entraîneur de l’OM. Mohamed Bouhafsi a en effet lâché une une véritable bombe concernant l’Argentin. « Jorge Sampaoli ne devrait plus être l’entraîneur de l’OM dans les prochaines heures ! », a lâché le journaliste.

