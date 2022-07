Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar poussé vers la sortie, le PSG n’a qu’une solution

Publié le 1 juillet 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar n’est aujourd’hui plus désiré chez les champions de France. Plus en odeur de sainteté, le Brésilien est ainsi invité à se trouver un nouveau club. Toutefois, pour le PSG, se débarrasser de Neymar est visiblement plus simple à dire qu’à faire. Il n’y aurait d’ailleurs qu’une solution pour y arriver. Explications.

Tandis que le PSG vient de boucler sa première recrue estivale avec Vitinha, le club estivale veut accélérer également du côté des départs. Et chez les champions de France, on veut opérer un énorme dégraissage. Ce vendredi, la Cadena Cope assure notamment que le PSG, souhaitant une équipe moins bling-bling, souhaiterait se séparer de Lionel Messi et de Neymar. Cela fait d’ailleurs plusieurs jours maintenant qu’il est question d’un départ de l’ancien joueur du FC Barcelone. Mais encore faut-il trouver la bonne solution pour se débarrasser de Neymar.

Un salaire qui pose problème

Alors que le divorce entre Neymar et le PSG tend de plus en plus à se confirmer, il faut encore trouver preneur pour le Brésilien. Et avec le salaire actuel du numéro 10 parisien, cela serait mission impossible. Aujourd’hui, Neymar émarge à près de 40M€ nets par saison. De quoi refroidir plus d’un an club. La solution serait alors que l’ancien du FC Barcelone accepte de baisser son salaire. Toutefois, selon les dernières révélations de UOL , Neymar n’entendrait pas faire d’effort à ce sujet, comptant bien toucher ses 40M€ par an jusqu’en 2027.

Un transfert impossible, le prêt comme unique solution

Dans une telle situation, il est alors impossible d’imaginer un transfert définitif du PSG pour Neymar à l’occasion de ce mercato estival. Comm l’explique le média brésilien, il n’y aurait alors plus énormément de solutions pour faire partir le Brésilien. Ainsi, il ne resterait plus que l’idée d’un prêt pour Neymar, annoncé sur les tablettes de la Juventus, de Manchester United, de Chelsea ou encore de Newcastle durant ce mercato estival.

Le PSG prêt à faire un effort ?

Et même dans ce cas de figure, cela ne sera pas gagné pour le PSG. En effet, en cas de prêt de Neymar, le club de la capitale pourrait bien devoir également mettre le main à la poche et assumer une partie de salaire. Un effort que le PSG serait visiblement prêt à faire. C’est en tout cas ce qui était expliqué ces derniers jours en Espagne. Affaire à suivre dans ce feuilleton Neymar…