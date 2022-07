Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli sort du silence après son départ de l'OM

Publié le 1 juillet 2022 à 15h45 par Jules Kutos-Bertin

Ce vendredi, l’OM et Jorge Sampaoli ont officialisé leur séparation d’un commun accord. Le technicien argentin, insatisfait du mercato olympien, a décidé de quitter le navire. Après l’officialisation de son départ, Sampaoli a adressé un long message pour faire ses adieux aux supporters de l’OM.

C’est un énorme coup de tonnerre qui a frappé Marseille ce vendredi. Alors que l’OM venait d’officialiser ce jeudi l’arrivée d’Isaak Touré, première recrue du mercato marseillais, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte. Après une saison ponctuée par une qualification directe en Ligue des Champions, le technicien argentin a choisi contre toute attente de quitter l’OM.

Jorge Sampaoli n’était pas satisfait du mercato de l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe , Jorge Sampaoli n’était pas satisfait du mercato réalisé par l’OM. La presse espagnole avait d’ailleurs mis un point d’interrogation sur son avenir il y a quelques jours. Quelques minutes après l’officialisation de son départ, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a tenu à dire au revoir aux supporters olympiens.

« Être l'entraineur de ce club a été un plaisir pour moi »