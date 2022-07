Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Radonjic, Strootman… Longoria plombé par ses indésirables

Publié le 1 juillet 2022 à 15h10 par Jules Kutos-Bertin

En plus d’avoir bouclé sa première recrue, Pablo Longoria cherche également à vendre. De retour à l’OM cet été, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman sont invités à quitter le club. Toutefois, le premier n’aurait pas beaucoup de prétendants alors que le second freine les courtisans en raison de son salaire XXL.

Cela commence enfin à bouger à l’OM ! Si le début de mercato a été très timide, c’est parce que le 2ème de Ligue 1 a mis du temps à passer avec succès son examen devant la DNCG. Finalement, l’OM a passé cette étape et a pu officialiser l’arrivée d’Isaak Touré, le défenseur du Havre. Si d’autres renforts sont espérés, l’OM doit aussi vendre. Et c’est là que cela se complique…

Longoria galère avec Radonjic

D’après les informations de La Provence , Pablo Longoria aurait du mal à trouver une porte de sortie à Nemanja Radonjic. Prêté à Benfica, l’international serbe n’a pas convaincu et le club portugais n’a pas souhaité lever son option d’achat. Résultat, Radonjic est de retour à l’OM. Et cet été encore, il sera très compliqué de lui trouver un point de chute.

Kevin Strootman (32 ans) n'était pas à la reprise de l'OM hier. Selon L'Équipe, il a quelques touches en Italie. Si rien ne se concrétise, une résiliation à l’amiable pourrait être envisagée.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Bpwe8BXQTC — Fabien (@Beye13) June 30, 2022

Le salaire de Strootman pose problème

Situation aussi difficile pour Kevin Strootman. Après deux prêts consécutifs, l’ancien joueur de l’AS Roma est encore courtisé en Italie. Toutefois, son salaire XXL refroidirait les prétendants. Si l’OM veut s’en séparer, il faudra sûrement prendre en charge les émoluments du Néerlandais…