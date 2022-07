Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un nouveau record pour Neymar sur le mercato ?

Publié le 1 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on ne veut plus de Neymar. Bien que le Brésilien soit désormais sous contrat sous contrat jusqu’en 2027, l’idée du Qatar serait de s’en séparer durant ce mercato estival. Pour cela, il faut donc trouver preneur. Un transfert de Neymar pourrait ensuite se réaliser sur le marché des transferts. Et si tel était le cas, cela pourrait alors permettre au numéro 10 parisien de battre un nouveau record. Explications.

De jour en jour, la tendance se confirme : le PSG ouvre la porte à un départ de Neymar à l’occasion de ce mercato estival. Il y a quelques jours, interrogé sur l’avenir du Brésilien, Nasser Al-Khelaïfi n’avait clairement pas rassuré. Depuis, les différentes rumeurs confirment la possibilité que l’ancien du FC Barcelone pourrait faire ses valises dans les semaines à venir. Il y aurait d’ailleurs plusieurs points de chute. Tandis que Neymar rêverait d’un retour au Barça, une arrivée à la Juventus, à Manchester United, à Chelsea ou encore à Newcastle a aussi été évoquée. Qui acceptera de sortir le chéquier pour recruter Neymar et assumer son salaire XXL ? Un transfert pourrait alors permettre à l’international auriverde de s’offrir un nouveau record sur le mercato. Depuis 2017, Neymar est bien évidemment le joueur le plus cher de l’histoire suite à son transfert à 222M€ au PSG. En revanche, il n’est pas le plus cher au cumul de tous les transferts pour un joueur.

Lukaku détient actuellement le record

Et c’est Romelu Lukaku qui détient aujourd’hui ce record. Celui qui vient de faire son retour à l’Inter Milan est donc le joueur le plus cher si on fait le total de tous ses transferts au long de sa carrière. En 2011, le Belge signe à Chelsea pour 20M€. En 2014, il file à Everton pour 35M€. Direction ensuite Manchester United en 2017 pour près de 100M€, bonus compris. L’Inter Milan a également recruté Lukaku en 2019 moyennant 80M€. L’été dernier, l’attaquant de 29 ans a fait son retour à Chelsea dans un transfert colossal de 115M€. Et depuis quelques heures, il faudrait ajouter 8M€, le montant de son prêt à l’Inter Milan. Soit un total de 358M€ en transfert cumulé.

Neymar est juste derrière

De son côté, Neymar est lui juste derrière Romelu Lukaku dans ce classement des joueurs les plus chers au cumulé des transferts. Bien évidemment, le Brésilien a rejoint le PSG en 2017 moyennant les 222M€ de sa clause libératoire. Mais il faut également ajouter le montant de son contrat au FC Barcelone en provenance de Santos en 2013. Initialement, l’opération a été annoncée à 57M€. Mais la vérité a éclaté quelques années plus tard concernant le véritable montant du transfert de Neymar en Catalogne qui tournerait autour des 90M€. Soit donc un total de 312M€ cumulés pour le joueur du PSG qui pourrait voir ce total augmenter dans les semaines à venir en fonction d’un nouveau transfert.

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à prendre une grande décision pour le transfert de Neymar ? https://t.co/KvMvl5PPqB pic.twitter.com/IGnJi9w5w2 — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Cristiano Ronaldo en embuscade

Derrière Romelu Lukaku et Neymar, on retrouve également Cristiano Ronaldo. En 2013, le Portugais a signé à Manchester United pour 15M€ puis s’est engagé avec le Real Madrid en 2009, moyennant 94M€. Place ensuite à la Juventus à partir de 2018 dans un transfert annoncé à 105M€. L’été dernier, Cristiano Ronaldo a ensuite fait son retour à Manchester United, là encore pour 15M€. Pour CR7, les transferts cumulés représentent ainsi 229M€. Viennent ensuite Alvaro Morata, Angel Di Maria ou encore Antoine Griezmann dans ce classement des transferts cumulés.