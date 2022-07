Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcelino, De Zerbi… Le point sur la succession de Sampaoli

Publié le 2 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

La bombe est tombée de nulle part ce vendredi. Alors que Jorge Sampaoli était avec l’OM à la reprise, il a finalement choisi de faire ses valises. Mécontent visiblement du recrutement opéré par son club cet été, l’Argentin est parti, lui qui était pourtant encore sous contrat jusqu’en 2023. De quoi obliger Pablo Longoria à trouver un nouvel entraîneur pour l’OM.

Après un an et demi sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a quitté ses fonctions d’entraîneur ce vendredi. Ces derniers jours, il était annoncé que l’Argentin avait jeté un énorme froid sur son avenir, étant mécontent du recrutement réalisé par son club cet été. Attendant des renforts d’expérience, Sampaoli a seulement enregistré l’arrivée d’Isaak Touré (19 ans). De quoi alors convaincre El Peludo de s’en aller. Et ce vendredi, l’OM a officialisé cette opération. Les Phocéens n’ont désormais plus d’entraîneur et pour Pablo Longoria, il va désormais falloir trouver un nouveau technicien. A peine Jorge Sampaoli parti, certains noms reviennent déjà.

Marcelino

Déjà évoqué pour remplacer André Villas-Boas, Marcelino voit à nouveau son nom être associé à l’OM pour la succession de Jorge Sampaoli. Il faut dire que Pablo Longoria apprécie énormément l’Espagnol, qu’il connait très bien. De plus, Marcelino est actuellement libre de tout contrat suite à la fin de son expérience à l’Athletic Bilbao. Tous les feux pourraient donc être au vert, mais l’OM aurait d’autres noms en tête.

Roberto De Zerbi

A l’OM, le nom de Roberto De Zerbi serait également coché. Actuel entraîneur du Shakhtar Donetsk, l’Italien peut aujourd’hui s’engager avec un autre club étant donné le contexte actuel en Ukraine. Une aubaine pour l’OM ? Selon les différents échos, les premiers contacts seraient déjà entamées avec De Zerbi. Néanmoins, à en croire Fabrizio Romano, il n’y aurait actuellement rien entre l’OM et l’ancien de Sassuolo.

Igor Tudor

Igor Tudor serait lui aussi dans les petits papiers de l’OM pour venir remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de touche. Ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus, il a été l’entraîneur principal de l’Hellas Verone. Mais le voilà aujourd’hui libre de tout contrat. L’OM serait alors intéressé à l’idée de faire venir Tudor. Les contacts seraient d’ailleurs avancés entre les différentes parties. A voir maintenant quel choix fera Pablo Longoria pour remplacer Jorge Sampaoli. Un feuilleton qui n’était clairement pas prévu du côté de l’OM, où l’on souhaitait continuer avec l’Argentin, envisageant même de le prolonger afin d’installer de la stabilité sur la Canebière. Il n’en sera finalement rien et il faudra donc repartir avec un nouvel entraîneur.