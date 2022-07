Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va quitter l’OM, son successeur déjà connu ?

Publié le 1 juillet 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

La bombe a été lâchée ce vendredi, Jorge Sampaoli veut quitter l’OM. Bien que l’Argentin soit encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le club phocéen, il aurait décidé de faire ses valises. Un terrible coup dur à un mois de la reprise de la Ligue 1. Cela va ainsi obliger Pablo Longoria à trouver un nouvel entraîneur. Et si on connaissait déjà le successeur de Sampaoli ?

Ce jeudi, l’OM a véritablement lancé son mercato estival avec l’arrivée d’Isaak Touré. Défenseur central prometteur de 19 ans, il a ainsi été acheté au Havre, moyennant 7,5M€, bonus compris. Désormais, d’autres recrues sont attendues sur la Canebière alors que le club phocéen doit se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Faire venir des nouveaux joueurs était d’ailleurs une priorité aux yeux de Jorge Sampaoli pour cette intersaison. Et face à ce qu’il a vu ces dernières semaines, l’Argentin était visiblement inquiet. D’ailleurs, différentes rumeurs avaient évoqué les envies de départ de Sampaoli, mécontent devant le recrutement estival opéré par l’OM.

Départ acté pour Sampaoli ?

Si Jorge Sampaoli a donc vu Isaak Touré rejoindre l’OM, cela ne l’a pas convaincu. A ses yeux, le seul jeune défenseur central ne suffit et l’Argentin aurait mis ses menaces à exécutions. En effet, ce vendredi, de nombreux médias s’accordent pour dire que Sampaoli a demandé à quitter l’OM, déçu du recrutement et de l’absence de nouveaux joueurs expérimentés. Un coup de tonnerre et dans la foulée, Pablo Longoria aurait d’ailleurs communiqué cette nouvelle au vestiaire de l’OM. D’ici peu, les Phocéens devraient alors avoir un nouvel entraîneur. Mais qui ?

Marcelino plait à Longoria

Un nouveau feuilleton va alors s’ouvrir à l’OM. Avec ce départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Cela n’était pourtant pas prévu puisque sur la Canebière, on cherchait de la stabilité et il était question même d’une prolongation de l’ancien sélectionneur de l’Argentine. « L’intention du club est de donner de la continuité. On doit chercher la stabilité. C’est quelque chose de difficile à trouver dans le football. Il faut avoir de la logique dans les décisions. Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet », avait pu explique Longoria. Il va désormais falloir faire avec ce gros changement. Qui viendra alors prendre la succession de l’Argentin sur le banc phocéen ? Il y a quelques semaines de cela, le Journal Du Dimanche révélait alors que Marcelino était un profil très apprécié par Pablo Longoria pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, alors que son nom avait déjà circulé pour remplacer André Villas-Boas à l’époque. Etant donné qu’un départ d’El Peludo n’était pas vraiment à l’ordre du jour, une arrivée de Marcelino était difficile à imaginer. Ce n’est désormais plus le cas…

Il est libre, une aubaine pour l’OM

Connaissant très bien l’agent de Marcelino, Pablo Longoria pourrait ainsi avoir l’occasion de le faire venir sur le banc de l’OM. Et aujourd’hui, le président phocéen n’aurait aucun obstacle pour cela puisque l’entraîneur espagnol de 56 ans est actuellement libre de tout contrat. En effet, son expérience à l’Athletic Bilbao a pris fin il y a quelques jours de cela. Voilà alors que Marcelino pourrait bien débarquer à l’OM, lui qui n’a encore jamais entraîné hors d’Espagne.