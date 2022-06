Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik vers un transfert inattendu ?

Publié le 30 juin 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Ancien buteur de Napoli, Arkadiusz Milik garde toujours une belle côte en Italie. Mis de côté par Jorge Sampaoli cette saison et assez décevant, l'international polonais figurerait dans le viseur de Salernitana, dernier dix-septième de Serie A. Mais le joueur ne compte pas quitter l'OM cet été, à moins qu'un cador ne se présente.

Arkadiusz Milik a vécu une saison délicate. Absent lors des premières rencontres en raison d'une blessure au genou, l'international polonais n'a pas réussi à convaincre Jorge Sampaoli, qui n'a pas hésité à le mettre de côté lors des derniers matches. En froid avec le technicien argentin, Milik quittera-t-il l'OM cet été ?

Salernitana discute avec Milik

En mai dernier, Pablo Longoria avait coupé court aux rumeurs sur l'avenir de Milik. « Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre personnes intelligentes, l’équilibre est possible » avait déclaré le président de l'OM. Mais cela n'empêche pas plusieurs clubs de discuter avec le Polonais. Selon But Football Club , Salernitana aurait entamé des négociations avec l'avant-centre. Dix-septième de Serie A, le club se montre déterminé dans ce dossier Milik, mais ce dernier ne compte pas rejoindre cette destination.

Milik devrait rester à l'OM, à moins que...

A en croire le média, Arkadiusz Milik n'aurait pas prévu, pour l'instant de quitter l'OM. Le joueur compte bien disputer la prochaine Ligue des champions sous le maillot de l'OM, malgré ses différends avec Jorge Sampaoli. Il devrait donc poursuivre l'aventure, à moins qu'un cador européen comme la Juventus ne se présente d'ici la fin du mercato estival.