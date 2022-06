Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Blitzer, deux candidats au rachat prêts à transmettre une offre colossale ?

Publié le 30 juin 2022 à 22h00 par Dan Marciano

Intéressé par l'ASSE, David Blitzer n'a toujours pas mis la main sur le club, mis en vente en avril 2021. Des proches de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo indiquent qu'aucune offre n'a été transmise, mais l'entourage du milliardaire affirme le contraire. En cas d'échec avec le co-propriétaire de Crystal Palace, deux candidats pourraient se manifester.

Le feuilleton sur la vente de l'ASSE part dans tous les sens. Intéressé par le club depuis plusieurs mois, le milliardaire américain, David Blitzer, n'aurait transmis aucune offre pour le racheter selon des proches de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais contacté par le Progrès , l'entourage du co-propriétaire de Crystal Palace affirme le contraire. Une proposition aurait bien été transmise il y a plusieurs jours, mais « depuis, plus de son ni d’image de la part de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ».

Deux candidats à l'affût dans ce dossier ?

L'offre de David Blitzer devrait expirer ce jeudi soir si l'on en croit les informations de L'Equipe. Ce dossier dure, et rien ne dit que le club parviendra à trouver un accord total avec David Blitzer. En cas d'échec dans les négociations, deux autres candidats pourraient « sortir du bois » et se manifester auprès de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo selon les informations du Progrès.

Un intérêt de Markarian évoqué récemment